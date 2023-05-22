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Spor

Benjamin Stambouli: Kulübün bugüne kadar ki en büyük başarısı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olan Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Benjamin Stambouli maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:07 - Güncelleme:
Benjamin Stambouli: Kulübün bugüne kadar ki en büyük başarısı
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Adana Demirsporlu futbolcu Benjamin Stambouli, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Benjamin Stambouli yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. İyi bir mücadele ortaya koyduk. İlk yarıda takım ruhuyla oynuyorduk. Bir hata yapınca geri dönmek zor oluyor. Rakibimiz bugün bizden çok daha iyiydi. Bundan da ders çıkarmalıyız. Ligi 4'üncü bitirmemiz resmileşti. Bu, kulübün bugüne kadarki en büyük başarısı. Böyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

Ayrıca, "Bu tarz maçlarda en ufak detaylar maçı belirliyor. Rakibimizin attığı ikinci gol, zamanlama olarak bizim için en kötü zamanda oldu. Bu tarz maçlarda gol için uğraşırken savunmada hata yapınca geriye düşüyorsunuz. Ondan sonra toparlaması zor oluyor." ifadelerini kullandı.

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