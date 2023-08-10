Benjamin Tetteh, Metz'e transfer oldu

Championship ekiplerinden Hull City, oyuncusu Benjamin Tetteh'in Metz'e transfer olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Benjamin Benjamin Tetteh ile ayrılığı açıkladı.

Championship ekiplerinden Hull City, Benjamin Tetteh'in transferi için Metz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu Benjamin Tetteh için bonservis bilgisi ise paylaşılmadı.

Bir dönem Türkiye'de Yeni Malatyaspor forması da giyen Benjamin Tetteh, Hull City forması altında 17 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.