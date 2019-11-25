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Benteke, Süper Lig kulüplerine göz kırptı

Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan Benteke, kendisine oynayabilecek bir kulüp bakıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Son 2 yıldır adı sık sık Süper Lig devleriyle anılmasına rağmen kariyerine İngiltere’de devam eden Christian Benteke bu sefer Türkiye’ye gelmek istiyor.
 
HODGSON BENTEKE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR
 
Premier Lig’de Crsytal Palace’ta yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu durumdan rahatsız olan 28 yaşındaki Kongo asıllı golcünün devamlı oynayabileceği bir takıma kiralık gelmeyi çok istediği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüplerine göz kırptığı bildirildi. Forvet hattında genelde Jordan Ayew’i kullanan Roy Hodgson’ın Benteke’nin ayrılık fikrine karşı çıkmadığı kaydedilirken, İngiliz teknik adamın son oynanan Liverpool maçında öğrencisine sadece 15 dakika şans vermesi köprülerin atılmasına neden oldu.
 
"OYNAYABİLECEĞİN BİR KULÜBE GİT"
 
Şu ana kadar ligde - İngiltere Lig Kupası’nda toplamda 12 maça çıkan ve gol ya da asist yapamayan Benteke’nin EURO 2020 Elemeleri’nde boy gösterme adına kendisine yeni bir takım baktığı anlaşılırken, Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez’in oyuncusuna “Kendini gösterebileceğin, kendini yeniden kanıtlayabileceğin bir kulüpte oynamalısın” dediği belirtildi.
 
 

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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