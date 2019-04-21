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Benzema, Athletic Bilbao'yu tek başına yıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, ikinci yarıda gelen Real Madrid'in gollerini 47, 76 ve 90. dakikalarda Karim Benzema kaydetti.

Sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 64'e çıkararak 3'üncülükteki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 46 puanla 7'ncilikte kaldı.

Benzema ligde 21 gole ulaştı

Real Madrid'de özellikle Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle son haftalarda form grafiği yükselen ve her maçta gol atan Benzema, Athletic Bilbao'ya attığı 3 golle birlikte La Liga'da bu sezon attığı toplam gol sayısını 21'e çıkardı.

La Liga'da gol krallığı yarışında Barcelona'dan Lionel Messi 33 golle ilk sırada yer alırken, Benzema yaptığı "hat-trick" ile ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada olan Barcelona'dan Luis Suarez'in 20'i golü bulunuyor.

Real Madrid formasını 10 yıldır giyen ve en iyi sezonunu toplamda 32 golle 2011-2012'de geçiren Fransız futbolcu Benzema, bu sezon şimdiye kadar toplamda 30 gol (21 lig, 4 Kral Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası) attı.

Diğer yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madrid taraftarlarının, ikinci yarı 69. dakikada Lucas Vazquez'in yerine oyuna alınan Gareth Bale'i topla oynadığı her pozisyonda ıslıklayarak protesto etmesi dikkati çekti.

 

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