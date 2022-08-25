Benzema yılın futbolcusu, hocası Ancelotti yılın teknik direktörü seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları çekilirken geçen sezonun ödülleri de sahiplerini buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yılın futbolcusu ödülü, Karim Benzema'ya gitti. Geçen sezon turnuvadaki kritik golleriyle dikkatleri üzerine çeken Benzema 12 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı. Fransız yıldız Real Madrid'in kupayı kazanmasında büyük rol oynadı.

UEFA tarafından yılın teknik direktörü ödülü ise Carlo Ancelotti'ye verildi. İtalyan teknik adam Real Madrid ile zafere ulaşmış ve kariyerinde dördüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.