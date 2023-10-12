Benzema'dan transfer itirafı: Arabistan'da yeni bir meydan okumayı denemek istedim

Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, Suudi Arabistan tercihi için, "Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" şeklinde konuştu.

Karim Benzema, Real Madrid kariyerinin ardından Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 7 maçta sahaya çıkan Karim Benzema, 3 kez gol sevinci yaşadı.