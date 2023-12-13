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Spor

Benzemalı Al Ittihad, 3 golle turladı

Kadrosunda birçok yıldızı bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Auckland City'yi 3-0 mağlup etti.

13 Aralık 2023 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Benzemalı Al Ittihad, 3 golle turladı
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi (Yeni Zelanda) 3-0 yendi.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonda, ilk tur açılış maçı oynandı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki maçta Al-Ittihad, Auckland City'yi ağırladı.

Maçın golleri, 29. dakikada Romarinho, 34. dakikada N'Golo Kante, 40. dakikada Karim Benzema'dan geldi ve maçı 3-0 kazanan Al-Ittihad, ikinci tura çıktı.

Bu turu geçen Al-Ittihad, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır'ın Al-Ehli takımının rakibi oldu.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonda, Al-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

  • al ıttihad
  • karim benzema
  • Auckland City

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