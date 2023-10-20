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Spor

Benzema'nın golleri maçı berabere bitirdi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ittihad ile Al-Taawoun karşı karşıya geldi. Fransız yıldız Karim Benzema, takımının tek skorunu kaydederken 26. dakikada kendi kalesine de gol atarak karşılaşmanın skorunu 1-1 olarak tayin etti.

20 Ekim 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Benzema'nın golleri maçı berabere bitirdi
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Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun ile 1-1 berabere kaldı.

Al-Ittihad'ın golünü 22. dakikada Karim Benzema kaydederken Fransız yıldız büyük bir talihsizlik yaşadı ve 26. dakikada kendi kalesine golü atarak Al-Taawoun adına skoru eşitledi.

Al-Ittihad bu beraberlikle beraber puanını 20'ye yükseltirken, Al-Taawoun 23 puana ulaştı.

Al-Ittihad bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Hazem'i ağırlarken, Al-Taawoun deplasmanda Khaleej ile karşılaşacak.

  • karim benzema
  • Al-Ittihad
  • Al-Taawoun

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