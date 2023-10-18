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Spor

Benzema'ya terörist suçlaması! Gazze'ye destek dedi başı belaya girdi

Fransız basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazze'ye destek paylaşımında bulunan Karim Benzema için Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 'Terör örgütüyle bağlantısı var.' açıklaması yaptı.

18 Ekim 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Benzema'ya terörist suçlaması! Gazze'ye destek dedi başı belaya girdi
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Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı'nın 'terör örgütüyle bağlantısı var' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye olan bombalamaları sonrası hesabından paylaştım yaptı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayınında, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." dedi.

Karim Benzema, daha önce de Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle hem Avrupalı siyasetçilerden hem de Avrupa basınından eleştiri almış ancak destek mesajları vermekten geri durmamıştı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER KİMDİR?

Müslüman Kardeşler, 1928 yılında Mısır'ın kuzey doğusundaki İsmailiye'de doğdu. Hasan El Benna tarafından kurulan grup, Mısır'ı İngiliz baskısından kurtarmayı ve Mısır'da iktidarı almayı hedefledi.

Orijinal adıyla "İhvanü'l-Müslimin", işçi ve orta sınıf için sosyal faaliyetler düzenleyerek bölgede popüler hale geldi.

Müslüman Kardeşler'i dünyada Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Bahren ve Birleşik Arap Emirlikleri terörist organizasyon olarak tanımladı.

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