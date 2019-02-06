Benzia Çin ya da ABD kulüplerine
BENZİA takım arıyor...
- StarSpor
BENZİA takım arıyor. Her ne kadar oyuncunun menajeri Djibril Niang, Cezayirli futbolcunu sezon sonuna kadar Fener’de idmana çıkacağını söylese de Benzia’nın Afrika Kupası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek istediği Çin ve ABD kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.
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