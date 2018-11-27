Benzia devre arası satışta

SEZON başındaki performansını aratan ve Sportif Direktör Comolli için “Futbolu bilmiyor” suçlaması yapan Yassine Benzia’nın bileti kesildi. Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Erwin Koeman ile de görüştükten sonra Cezayirli futbolcu için kararını verdi. Devre arasında satış listesine konacak olan Benzia’nın menajeri ile de görüşen Sarı-Lacivertliler’in, “Benzia’ya takım bul. Transferi için biz de yönetim olarak gereken kolaylığı göstereceğiz” dediği öğrenildi. Süper Lig’de 7, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada görev yapan Benzia hiç gol atamazken sadece 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında Eljif’i golüne asist yaptı.