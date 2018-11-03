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Benzia Fenerbahçe camiasından özür diledi

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia, derbide oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle özür diledi.

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Benzia, Galatasaray ile dün oynanan derbide oyundan çıkarken gösterdiği tepki için camiadan özür diledi.

24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün hepimiz için son derece önemli bir gündü. Hepimiz kazanmaya ve Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeye odaklanmıştık. Ben de sahada bulunduğum her dakika Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için çalışıyorum. Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. 

Kulübümüzden, başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim. Hocamızın seçimlerine ve ekibime saygımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim" dedi. 

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