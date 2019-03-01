Benzia ortada kaldı! Lille de istemiyor
Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosuna dahil edilmeyen, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle bir nevi sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir kötü haber de kulübü Lille'den geldi.
Fenerbahçe'nin sadece Avrupa kadrosunda yer alan ve takım Zenit'e elenince de otomatikman sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir darbe de bonservisini elinde tutan Lille'den geldi.
Lille, Benzia'ya "Seni düşünmüyoruz. Kendine kulüp bul" dedi. Benzia da Arap kulüpleriyle temasa geçmiş durumda.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.