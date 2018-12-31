Benzia'nın alternatifi Adam Lallana
FENERBAHÇE’DE beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi düşünülen Benzia’nın alternatifi de hazır.
- StarSpor
FENERBAHÇE’DE beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi düşünülen Benzia’nın alternatifi de hazır. Sportif Direktör Comolli’nin bu oyuncuyu Lille’e geri vermeye çalıştığı ve Fransız kulübünün ikna olması durumunda yerine Liverpool’lu Adam Lallana’nın kiralık olarak alınacağı öğrenildi.
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