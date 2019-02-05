Benzia'ya lig tırpanı

KANARYA’DA ara transfer dönemini ardından Futbol Federasyonu’na bildirilen yeni isim listesinde bomba değişiklikle oldu. Sezon başında büyük ümitlerle kiralanan Yassine Benzia bir türlü bekleneni veremezken, bu oyuncuyu kadroda düşünmeyen Teknik Direktör Ersun Yanal’in isteğiyle 28 kişilik listeye alınmadı.

KAMENİ KONTENJAN KURBANI

Fenerbahçe’de Kamerunlu kaleci Carlos Cameni de ikinci yarıda yabancı kontenjanına takılara liste dışında kalan oyuncu oldu. Transferin son gününde Sarı-Lacivertli takıma transfer edilen Miha Zajc’ın gelmesiyle yabancı sayısı 15’e çıkınca, kontenjan açıldı. Bu nedenle, Volkan Demirel’in de affedilmesiyle kaleci sorunu kalmayınca Kameni, listeye giremedi.

ŞENER 28 KİŞİLİK LİSTEDE VAR

Yeni listede Şener Özbayraklı konusunda yaşanan kargaşa da giderildi. 29 yaşındaki sağ bekin, Tolgay Arslan transferi pazarlıklarında Beşiktaş’a önerildiği ancak teklifi kabul etmemesinden dolayı listeye alınmadığı yolundaki iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Yönetimin kulüp resmi sitesinden yayınladığı listede Şener Özbayraklı’ya da yer verildi.