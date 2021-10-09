Berat Özdemir: 3'te 3 yapacak kapasitemiz var

9 Ekim 2021 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:50

A Milli Takımımızda Berat Özdemir, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Berat, "Öncelikle maça çok güzel başladık. Golü de bulduk. 1-1 olana kadar maçın hakimi bizdik. İlk yarı biraz topu bırakır gibi olduk ama gönül isterdi ki güzel bir galibiyet alalım. Ben de ilk maçımda galibiyet yazdırabileyim... Sağlık olsun. Biz çok iyi bir takımız. Takımda şu an bir kolej havası var, inşallah bu havayı devam ettirebiliriz." dedi.

Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyleyen genç oyuncu, "Hocamız maça çıkmadan '90 dakika elinizden gelen her şeyi istiyorum' demişti. Biz de bugün bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Biz de şansımız en net şekilde devam ettirebilmek için kazanmak isterdik. Hollanda'nın evinde Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz. Biz çok iyi bir takımız. 3'te 3 yapacak kapasitemiz var. 3'te 3 yapıp, arkamıza yaslanacağız." ifadelerini kullandı.