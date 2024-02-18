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Spor

Berat Özdemir: Hocamızın kulağımızı çekmesiyle reaksiyon verdik

Trabzonsporlu oyuncu Berat Özdemir, Pendikspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

18 Şubat 2024 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Berat Özdemir: Hocamızın kulağımızı çekmesiyle reaksiyon verdik
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Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, 2-0 kazanılan Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Berat Özdemir, "Thomas Meunier, aramıza yeni katılmasına rağmen çok güzel uyum sağladı bize. İlk yarı ne hocamızın istediğini sahaya yansıtabildik ne de kendimize yakışan bir oyun oynayabildik. İkinci yarı hocamızın kulağımızı çekmesiyle birlikte çok güzel bir reaksiyon vardı takım olarak.' dedi.

Sözlerinde devam eden Berat, 'Sonradan girenler olsun, Afrika Kupası'ndan dönenler olsun, 11'de başlayanlar olalım ikinci yarıda güzel bir reaksiyon gösterdik. Sıralı mağlubiyetlerden sonra kupa maçıyla birlikte 3 maçtır kazanmak önemliydi. Umarım bu seriyi devam ettirebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek isteyen tecrübeli oyuncu, 'Mağlubiyetlerden sonra herhalde biraz taraftarımızda bizleri biraz yalnız bırakmasıyla canımız acıdı. Onların stadyumu doldurmasını bekliyoruz. Onlardan yoksun 12 kişi değil 11 kişi oynuyoruz. Biz de artık şapkamızı çıkartıp önümüze koyduk ve düşündük. Takım arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız konuşmalarda da bu skorların ve oyunun Trabzonspor'a yakışmadığını gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz inşallah. Umarım bu galibiyetlere devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

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