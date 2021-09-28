Berat Özdemir: Oynadığımız futboldan memnunuz

28 Eylül 2021 Salı 00:10 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 00:10

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

İşte Berat Özdemir'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Önemli olan geriye düşmemiz değil. Geriye düştüğümüzde 2 haftadır gösterdiğimiz reaksiyon. Kazanabilirdik. Geriye düşen takımın psikolojisinin aksine saldırmaya golü aramaya devam ettik. Lig uzun maraton. Hedefimizden de asla şaşmadık. Biz Trabzonspor'un içerde ve dışarda galibiyetleri aramaya devam edeceğiz. Önemli olan golleri bulmak. Takım oyununu, takım ruhunu sahaya yansıttığımız sürece o goller gelecektir. Biz oynadığımız futboldan memnunuz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz"