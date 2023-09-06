Berat Özdemir Trabzon'da sevgiyle karşılandı

Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığı Berat Ayberk Özdemir, Trabzon'a geldi.

Özdemir'i, Trabzon Havalimanı'nda taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Özdemir, "Eve geldim yeniden, çok mutluyum. Umarım bıraktığımız yerden Trabzonspor armasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ederiz. Giderken ağlayarak gittim ama ne güzel ki bugünleri de görmeyi Allah nasip etti." dedi.

Özdemir, taraftarların sevgisine her zaman sahada karşılık vermeye çalıştığını dile getirerek, "Bu saatten sonra daha fazla çalışarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş maçına hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Özdemir, "Ben hazırım, sezon başında çok güzel bir kamp geçirdim. Sezonun ilk 4 maçının 3'ünde, ilk 11 oynadım. Bundan sonrasında karar merci hocamız. Hazır bıraktık, hazır geldik." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "5" numaralı formayı giymek istediğini vurgulayarak, "Tek mesajım, biz şampiyon olduğumuz sezon stadyum tıklım tıklımdı. Umarım Beşiktaş maçından itibaren dolu stadyumda oynamaya devam ederiz. Umarım takımca çok güzel performans sergileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'dan başka kulüplerin de kendisini istediği söyleyen Özdemir, "Eve geldik dedim. Burası benim evim. Her zaman, Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır. Zaten öyle de oldu." şeklinde konuştu.

Trabzon'da özledikleri arasında hamsinin de bulunduğunu ifade eden Özdemir, taraftarla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.