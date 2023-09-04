Trabzonspor, Berat Özdemir'in sezon sonuna kadar kiralanması için Al Ettifaq ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek.

Berat Özdemir, Trabzonspor'da yıllık 33 milyon TL maaş alacak.

2.44 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti.

Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.