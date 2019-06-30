Berg, Süper Lig’e gelmek istemiyor

Bonservisi elinde olacağı için Bordo-Mavililer’in çok istekli olduğu Al Ain’li futbolcuyla Fenerbahçe’nin de ilgilendiği belirtilirken, Berg ise, “Kariyerimin bu aşamasında Süper Lig’de oynamayı düşünmüyorum. Gelecek diğer teklifleri değerlendireceğim” açıklamasını yaptı.