Berg, Süper Lig’e gelmek istemiyor
TRABZON’UN golcü adayları arasında yer alan Marcus Berg’den olumsuz cevap geldi.
Bonservisi elinde olacağı için Bordo-Mavililer’in çok istekli olduğu Al Ain’li futbolcuyla Fenerbahçe’nin de ilgilendiği belirtilirken, Berg ise, “Kariyerimin bu aşamasında Süper Lig’de oynamayı düşünmüyorum. Gelecek diğer teklifleri değerlendireceğim” açıklamasını yaptı.
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