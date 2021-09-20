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Spor

Berisha'nın eşinden ''küfürlü mesaj'' tepkisi!

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın performansı sarı lacivertli taraftarları çıldırttı. Ancak bazı taraftarların, futbolcunun eşine sosyal medyadan hakaret ve küfür içeren mesajlar göndermesi büyük tepki çekti.

Sporx20 Eylül 2021 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:39
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirildi. Bazı taraftarlar, Berisha'nın eşine sosyal medyadan hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdi.

Vesa Vllasaliu, eşi Berisha ile fotoğraflarını paylaşmasının ardından tepki dolu mesajlar aldı. Bu mesajları paylaşan Vesa, bir de açıklama yaptı.

Bersiha'nın eşi paylaşımında "Sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu mesajların ardından Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada organize olarak Vesa Vllasaliu'ya destek mesajları verdi ve hakaret mesajları için özür diledi. Olumlu mesajlar sonrası mutlu olan Vesa Vllasaliu, "Destekleri için gerçek taraftarlara teşekkürler. Sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.

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