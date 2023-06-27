İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0716
  • EURO
    28,5436
  • ALTIN
    1603.01
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Berk Uğurlu, Beşiktaş Basketbol'da

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, Tofaş forması giyen milli oyuncu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı.

27 Haziran 2023 Salı 18:11 - Güncelleme:
Berk Uğurlu, Beşiktaş Basketbol'da
ABONE OL

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transferlerine devam ediyor.

Siyah- beyazlılar, Tofaş forması giyen milli oyuncu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, 'Erkek Basketbol Takımımız, Milli Basketbolcu Berk Uğurlu ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı.' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Tofaş formasını ligde 27 karşılaşmada terleten 27 yaşındaki oyun kurucu 8.6 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 asist istatistiği ile mücadele etti.

Berk Uğurlu kariyerinde sırasıyla; Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka ve Tofaş formaları giydi.

  • berke uğurlu
  • beşiktaş basketbol
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.