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Spor

Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri dönüyor

Sezon başında Galatasaray'dan Genoa'ya kiralık olarak giden Berkan Kutlu, İtalyan ekibi ile olan sözleşmesini feshederek sarı kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor.

Fanatik11 Ocak 2024 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri dönüyor
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Galatasaray, ara transfer dönemiyle birlikte yerli rotasyonunu güçlendirmek adına düğmeye basmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk hamle Berkan Kutlu'nun takıma geri dönüşü oldu.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu, Sarı-Kırmızılılar'ın da isteğiyle geri döndü. Berkan'ın sözleşmesinde geri dönüşüne imkan sağlayan maddenin bulunduğu belirtilirken milli oyuncu, bugün Genoa ile olan sözleşmesini feshetti. Berkan Kutlu, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

İTALYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Yaz döneminde Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, fazla forma şansı bulamadığı ve bulamayacağı gerekçesiyle ayrılmak istediğini kulübe iletince Genoa'ya kiralanmıştı. Ancak genç futbolcu İtalya'da da aradığını bulamadı.

Toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi. Okan Buruk ise Sarı-Kırmızılı oyuncudan 6 ve 8 numara pozisyonlarında sezonun kalan bölümünde daha fazla faydalanmayı planlıyor.

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