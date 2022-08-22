Galatasaray'da forma şansı azalan Berkan Kutlu'nun takımdaki geleceği merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Fredrik Midstjö transferleri sonrası forma şansı azalan Berkan Kutlu, sarı kırmızılılardan ayrılmak istiyor.

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"GİTMEME İZİN VERİN"

Milli oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istediğini futboldan sorumlu yönetici Erden Timur'a iletti. Timur'la yaptığı görüşmede "Ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin" diyerek takımdan ayrılmak istedi.

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BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Ayrılık kararı sonrası menajerine haber yollayan Berkan Kutlu için Beşiktaş iddiaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyuncu için siyah beyazlılar, kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

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48 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan milli oyuncu, gösterdiği performansla çoğu zaman eleştirilerin odağına yerleşmişti. Berkan Kutlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymişti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca A Milli Takım'la 6 karşılaşmaya çıkmıştı.