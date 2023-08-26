Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ardından Berkan Kutlu da ayrılmak için teknik heyet ve yönetimden izin istedi.

"BENİ BIRAKIN"

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylara "Beni bırakın" dedi. Yeni orta saha transferi sonrası forma şansı azalacak Berkan, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Okan Buruk ise +3 yerli kuralını düşünüyor ve 25 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.,

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla toplam 83 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu. 2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi. 2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı. Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi. Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...