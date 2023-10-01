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Spor

Berkan Kutlu oynadı, Genoa son anda yıkıldı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese ile Genoa 2-2 berabere kaldı. Genoa'da Berkan Kutlu, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

1 Ekim 2023 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Berkan Kutlu oynadı, Genoa son anda yıkıldı
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Andrea Sottil'in ekibi Udinese ile Alberto Gilardino'nun yönetimindeki Genoa karşı karşıya geldi.

Udinese Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Udinese'nin gollerini; 23. dakikada Lorenzo Lucca ve 90+1'de Alan Matturro'dan geldi. Konuk ekip Genoa'nın gollerini ise 14 ve 41. dakikalarda Albert Gudmundsson'dan geldi.

Genoa'da forma giyen Berkan Kutlu, maçın 67. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Udinese 4 puana yükselirken, Genoa 8 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Empoli'ye konuk olurken, Genoa evinde Milan'ı ağırlayacak.

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