Berkan Kutlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Genoa'nın milli futbolcu Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.

BERKAN KUTLU İÇİN 3.5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi. Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Berkan Kutlu'nun yarın (perşembe) Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.