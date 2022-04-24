İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2022 Pazar / 23 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berkan Kutlu'dan özeleştiri: Beklenen performansı göstermediğimin farkındayım
Spor

Berkan Kutlu'dan özeleştiri: Beklenen performansı göstermediğimin farkındayım

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen Galatasaray'da Berkan Kutlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2022 Pazar 23:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, deplasmandaki 1-0'lık Altay maçı sonrası konuştu.

Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün çok zor bir maç oldu. Altay'ı da tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Savaştık ve kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

"BEKLENENİ GÖSTERMEDİM"

Kendi performansı için de açıklama yapan orta saha oyuncusu, "İstediğimiz gibi başlamadık sezona. Ben de performansımdan çok memnun değilim açıkçası. Bu camiaya gelerek, ne kadar büyük beklentinin olduğunu biliyordum. Yavaş yavaş kendimi toparladığımı da düşünüyorum. Ben, beklenen Berkan'ı göstermediğimin farkındayım." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.