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Spor

Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti

Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci olan Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, podyumda Türk bayrağını göndere çektirdi ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

AA23 Temmuz 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti
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Otomobil sporlarında Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci olarak, İstiklal Marşı'nı dinletti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Hockenheim Pisti'nde koşulan GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında 19. sırada başladıkları ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ekip, Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Besler-Piana ikilisi, 16. sırada başladıkları ikinci yarışta ise yine başarılı bir performansla üçüncü olarak bir kez daha podyum sevinci yaşadı.

İlk yarışı tamamlayamayan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, ikinci gün 8. sırada finiş görerek önemli puanlar kazandı. Ayrıca Pedro Ebrahim, Rookie Cup birinciliğinin sahibi oldu.

  • GT4 Avrupa Serisi
  • Berkay Besler
  • Gabriele Piana

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