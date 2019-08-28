Berkay Özcan için kıyasıya rekabet
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen Berkay Özcan'ın Avrupa'da mücadele edecek bir İstanbul takımına transfer olacağı iddia edildi.
AKŞAM
STUTTGARTER Nachrichten’de yer alan habere göre Hamburg’da kadroda düşünülmeyen Berkay Özcan’ın Türkiye’ye transferi an meselesi. Avrupa kupalarında mücadele eden bir İstanbul kulübüne kiralanacağı belirtilen genç orta sahanın hangi takıma imza atacağının ise henüz netleşmediği belirtildi. Haberde Galatasaray, Beşiktaş veya Başakşehir’den birinin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi.
Yaz başında Hamburg'un 1,5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon oynadığı hiçbir maçta dakika bulamazken, ligdeki 4 maçın 2'sinde kadroya dahi alınmadı.
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