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Spor

Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin'den altın madalya

Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin, Muaythai Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

IHA31 Mart 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin'den altın madalya
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Samsun'da, Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı genç yeteneklerden Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları, bireysel ve takım sporlarında milli takım kadrolarında yer almaya, uluslararası ve yerel şampiyonlarda başarılar elde etmeye devam ediyor. Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı genç yeteneklerden Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Canik Beldiyespor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı ise Sivas Bölge Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takım kadrosunda yer alan Canikli sporcular Berkay Sezgin Demir 32 kiloda, Yiğit Keskin ise 36 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

"GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Belediye olarak gençlere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sporun ve sporcunun şehri Canik'te nice gencimizi düzenlediğimiz ücretsiz spor kurslarımızla yeteneklerini keşfetmesini sağladık. Farklı branşlarda birçok sporcumuzu milli takıma kazandırdık. Hem yerel hem ulusal şampiyonlarda birincilik ve dereceler elde ettik. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onların başarıları bizleri gururlandırıyor. Canik, hem bireysel hem takım sporlarında başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Sporcularımızı göstermiş olduğu başarılardan dolayı yürekten kutluyor, başarılarında katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

  • Berkay Sezgin Demir
  • Yiğit Keskin
  • Muaythai Avrupa Şampiyonası

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