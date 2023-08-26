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Spor

Berkay Vardar'ın Sheriff Tiraspol'deki geleceği netleşti

Beşiktaş'tan Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'e kiralık olarak gönderilen Berkay Vardar ile ilgili bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yıldızın takımdaki son durumu belli oldu.

Fanatik26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Berkay Vardar'ın Sheriff Tiraspol'deki geleceği netleşti
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve A Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren genç oyuncu Berkay Vardar, Moldova'nın güçlü ekiplerinden Sheriff Tiraspol'e kiralanmıştı.

20 yaşındaki oyuncu Sheriff Tiraspol formasını biri 90 dakika olmak üzere iki maçta 111 dakika giydi. İsmi İtalyan teknik adam Roberto Bordin tarafından UEFA'ya bildirildi.

GOSTIVAR İDDİASI

Bugün Berkay Vardar ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kuzey Makedonya Ligi'nin resmi sosyal medya hesapları Berkay'ın Sheriff ile sözleşmesini feshedip Gostivar'a transfer olduğunu yazsa da oyuncu Moldova ekibinde mutlu ve yoluna takımıyla devam ediyor.

AVRUPA LİGİ MAÇINDA SAHADA OLACAK

Son oynadığı maçta beline darbe alan Berkay Vardar'ın tedavisi devam ediyor. Yarın ligde oynanacak olan Milsami maçında forma giymesi beklenmeyen 20 yaşındaki yıldızın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında KI Klasvik karşısında sahada olması bekleniyor.

Teknik Direktörü Roberto Bordin'in özel olarak ilgilendiği Berkay Vardar, 1-1'in rövanşında takımının gruplara kalması için mücadele edecek.

Berkay Vardar'ın Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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