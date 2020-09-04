Berke Akçam'dan Türk atletizm tarihi rekoru geldi

DHA 04 Eylül 2020 Cuma 22:51 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 22:51

Bursalı milli atlet Berke Akçam, Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda tarihe geçen bir performansa imza attı. 400 metre engellide U23 rekortmeni Sinan Ören ile yan yana koşan Berke Akçam, finişe 49.78’lik dereceyle gelirken, Türk atletizm tarihinde Yasmani Copello’dan sonra 50 saniye barajını aşan ikinci atlet oldu.

Henüz 18 yaşında olan Akçam, böylece 2020 yılında dünyada U20 yaş grubunun en iyi derecesine sahip olurken, üç gün önce yaptığı 50.42’lik Türkiye U20 rekorunu da 0.63 saniye aşağı çekti. Berke Akçam, sezon başlangıcına göre derecesini bir sezonda üç saniye geliştirdi.

Yarışta Sinan Ören, 51.78 ile Türkiye ikincisi olurken, Batuhan Gökgöz de 54.53 ile üçüncülüğü elde etti.

Türkiye tüm zamanlar 400 metre engelli listesinde bugünkü yarış sonrasında ilk 10 şu şekilde değişti:

Yasmani Copello, 47.82

Berke Akçam, 49.78

Tuncay Örs, 50.13

Sinan Ören, 50.23

Enis Ünsal, 51.31

Mehmet Güzel, 51.66

Kürşat Çalışkan, 51.72

Mehmet Solmaz, 52.25

Ömer Yalçıner, 52.27

Çetin Maral, 52.28