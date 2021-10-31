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Spor

Berna Gözbaşı: Bizler için de çok büyük moral oldu

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 19:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:11
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başkanı Berna Gözbaşı da mücadeleyi değerlendirdi.

Gözbaşı son haftalarda güçlü ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "O yüzden bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu için çok önemliydi. Bizler için de çok büyük moral oldu. Maalesef takımın önemli oyuncularından Mensah, antrenmanda şansız bir şekilde sezonu kapatacak kadar büyük bir sakatlık geçirdi. O yüzden moral açısından çok önemliydi. Tekrar buradan Mensah'a geçmiş olsun diyorum. Koltuk değnekleri ile geldi, maçı ayakta izledi. Duygusal anlardı. O yüzden bu galibiyeti herkese armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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