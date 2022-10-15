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Spor

Berna Gözbaşı: Bu galibiyet iyi oldu, moral oldu

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Berna Gözbaşı: Bu galibiyet iyi oldu, moral oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "Bu maç bizim yerimizi belli edecek dönüm noktasından biriydi." dedi.

Gözbaşı, maçın ardından stat çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularını ve oyunu iyi kurgulayan teknik heyeti tebrik ederek, galibiyetin kendileri için büyük moral olduğunu belirtti.

İç sahada önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Gözbaşı, şunları kaydetti:

Bu maç bizim yerimizi belli edecek dönüm noktasından biriydi. Tüm takımımıza, bu oyunu kurgulayan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Galibiyetimizi tüm şehrimiz adına kutluyorum. Bu galibiyet iyi oldu, moral oldu. Biz de iç sahada hiç yenilmiyorduk. Bir önceki iç saha maçında kaza yaşadık. İç sahada yenilmeme adına ülkemizin önemli takımlarından Galatasaray'ı yendik. Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bu mücadeleyi bırakmayan Çağdaş hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız muhteşemdi. Stadımızın, taraftarımızın enerjisi takıma yansıdı ve inşallah her maç çıkışı bu sevinci yaşarız.

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