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Spor

Berna Gözbaşı: Kadıköy'de 2 puanımız gasp edildi

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-2 biten Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. 3 puana çok yaklaştıklarına dikkati çekerek, 'Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi' değerlendirmesinde bulundu.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Yukatel Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi." ifadelerini kullandı.

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