Berna Gözbaşı: Maçın hakkı beraberlikti

2 Ekim 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:34

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Maçın hakkı bana göre beraberlikti. İki takım da çok güzel mücadele etti. Gereksiz bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdik ve sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması ve takımımızın sonuna kadar pes etmemesi bu maçtan çıkartacağım tek olumlu şey. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çok da tartışılacak bir durum yoktu. Orada ofsayt yoktu ve elle oynama açıktı, keşke olmasaydı. Bir puan alsaydık olurdu ama maalesef böyle oldu. Sakat olan bazı isimlerin milli maç arasında dönmesini bekliyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Takımımızın performansından memnunuz. Yine söylüyorum maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.