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  • Berna Gözbaşı: Transferi gündemde tutmak kadromuza haksızlık olur
Spor

Berna Gözbaşı: Transferi gündemde tutmak kadromuza haksızlık olur

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu sezon transfer yapmadan sezon sonunu getirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Transfer sözcüğünü gündemde tutmak kadromuza haksızlık olur.' ifadelerini kullandı.

IHA30 Ağustos 2022 Salı 09:08 - Güncelleme:
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Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Başkan Berna Gözbaşı, "Önemli sakatlıklarımız olmasına rağmen sahaya çıkan futbolcularımız neler yapabileceklerini gösterdi. 3 güzel gol atarak haklı olarak galip geldik. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Bu sezon transfer yapmadan sezon sonunu getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Gözbaşı, "Uzun süreli sakatlık veya cezalı durum yaşamazsak, kaliteli kadromuz sezon sonunu getirir. Transfer sözcüğünü gündemde tutmak kadromuza haksızlık olur. Kayseri halkı, taraftarımız olarak takımımıza destek olup, moral vererek onları motive etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

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