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Spor

Berna Gözbaşı: Yeni transferlerle daha da güçlendik

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip tekrardan çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:45
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Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Son oynadığı maçta Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı kırmızılı takımda kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ileriye umutla bakıyor.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında duygularını dile getiren Başkan Gözbaşı, sürprizlerle dolu bir lig yaşandığını ifade ederek, "Yeni transferlerimizle daha da güçlenen Kayserisporumuz lige verilen arayı Antalya kampında en iyi şekilde değerlendirecek. Gücümüzü biliyoruz, inanıyoruz; futbolumuz, başarılarımız ile ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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