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Spor

Berna Gözbaşı'dan hakem tepkisi: Gece rahat uyuyabildiniz mi?

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:38
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm otoriteler VAR'a gitmeden iptal edilen net golümüz ve verilmeyen penaltımızı konuşurken, gece rahat uyuyabildiniz mi? Emek hırsızlığı sadece bizi bitirmez. Geçen sene düşürüldüğümüz maçta da VAR'da olan kişiyi ne sahada ne VAR'da Kayseri istemiyor. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı yazılı açıklamada, HES Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasında, Kayserispor'un golünün iptal edilmesini eleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın attığı golün haksız şekilde iptal edildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gönlümüzün arzu ettiği şekilde süreç devam etmeyebilir. Puan ve yer açısından daha yukarıyı arzu edebiliriz ama gözlemlediğimiz hakemlerimizin yaklaşımları, VAR denilen 'herkese var, bize yok' mantığındaki bakış açıları bizleri huzursuz etmeye, rahatsız etmeye başlıyor.

Burada bir alın teri, bir emek, Kayseri'nin temsili var. Kayserimizin bu hakkının korunması bağlamında çok değerli federasyon başkanımızdan, MHK başkanımızdan Kayseri'nin göz ardı edilmemesi beklentisindeyiz. Ekstra bir beklenti değil, mağdur edilmeden, hakkının korunması bağlamında Kayseri'nin önemsenmesini bekliyoruz. Orta Anadolu'da parlayan yıldız olan şehrimizin takımının da haklarının korunması konusunda daha dikkatli olunmasını istiyoruz."

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