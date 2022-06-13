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Spor

Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

IHA13 Haziran 2022 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasına rağmen imza aşamasına geçemediklerini söyledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmanın eşiğinden dönülmesi üzerine açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Gözbaşı, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik." dedi.

Başkan Gözbaşı, "Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

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