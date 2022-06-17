Bernardo Silva, Barcelona'yı bekliyor

Manchester City'de geleceği merak konusu olan Bernardo Silva'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Portekizli oyuncunun Barcelona'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Manchester City'den ayrılabileceği belirtildi.

BARCELONA'YI İSTİYOR

Frenkie de Jong'un takımdan ayrılmaması durumunda Xavi'nin transfer etmek istediği yıldız oyuncunun kendisini isteyen Barcelona'ya sıcak baktığı kaydedildi.

Manchester City ile oyuncu arasında herhangi bir sorun olmadığı ancak Silva'nın yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

100 MİLYON EURO TALEP

Teknik direktör Pep Guardiola'nın Portekizli yıldızın ayrılığına sıcak bakmadığı belirtilirken, Manchester City'nin oyuncu için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis talep edeceği öne sürüldü.

27 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 maçta, 13 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.