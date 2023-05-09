Bernardo Silva: Başarıyı forma kazanmıyor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City karşılaşacak. Dev mücadele öncesi City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva, İspanya ekibini değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City, yarı final ilk maçında karşılaşacak.

Maç öncesinde City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva eşleşmeyi değerlendirdi.

Portekizli oyuncu açıklamasında; "Durumun armayla alakası yok. Eğer Real Madrid'de Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Jr ve Karim Benzema gibi isimler olmasaydı; hiçbir şey kazanamazlardı. Çünkü başarıyı forma kazanmıyor." dedi.

Silva sözlerinin devamında; "Onlara büyük saygımız var, bu doğru. Ancak onlardan korkmuyoruz. Neden korkalım ki?" açıklamasında bulundu.

İki takım daha önce yine Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. İlk maçı 4-3 kazanan Manchester City, Bernabeu'daki maçta 89. dakikayı 1-0 geride geçen Real Madrid, oradan geri dönerek turu almıştı ve finale yükselmişti.

Eflatun-beyazlılar, finalde de kazanarak turnuvadaki 14. şampiyonluğuna ulaşmıştı.