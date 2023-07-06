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Spor

Bernardo Silva için dudak uçuklatan teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

6 Temmuz 2023 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Bernardo Silva için dudak uçuklatan teklif
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Al Hilal, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Pep Guardiola'nın gözdesi Bernardo Silva, yeni sezonda Manchester City'den ayrılabilir.

YILLIK 28 MİLYON EURO

Habere göre Arabistan ekibi, Portekizli yıldıza haftada 585 bin euro kazanacağı bir sözleşme teklif etti. Oyuncu bu teklifi kabul ederse yılda net 28 milyon euro kazanacak.

Öte yandan takımdan ayrılmasını istemeyen Manchester City de oyuncuya yeni bir teklif yapacak.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 55 resmi maçta 7 gol 8 asist kaydetti.

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