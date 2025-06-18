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Spor

Bernardo Silva: Manchester City'de kalmaya karar verdi

Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcusu Bernardo Silva, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığını ve bu sürede takımda kalacağını söyledi.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
Bernardo Silva: Manchester City'de kalmaya karar verdi
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İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manchester ekibinin, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan Silva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 sene daha sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını söyledi. Manchester City ile iyi performans göstermeye odaklandığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, birçok seçeneği olmasına rağmen İngiliz takımında kalmaya karar verdiğini belirtti.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın yeni takım kaptanlarından olduğunu açıkladı.

Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu.

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