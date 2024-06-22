İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bernardo Silva: Mutluyuz, hedefimize bir adım daha yaklaştık
Spor

Bernardo Silva: Mutluyuz, hedefimize bir adım daha yaklaştık

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, Türkiye galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Çok mutluyuz. 3 puan aldık ve gruptan lider çıktık. Hedefimize bir adım daha yaklaştık' dedi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Bernardo Silva: Mutluyuz, hedefimize bir adım daha yaklaştık
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz, Dortmund'da oynanan maçta A Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, maçın futbolcusu seçildi. Basın toplantısında konuşan Silva, "Çok mutluyuz. 3 puan aldık ve gruptan lider çıktık. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hedefimiz hala çok uzak, o da kupayı kaldırmak. Bu akşam inanıyorum ki güzel şeyler yaptık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Portekiz olarak güzel performans sergiledik" diye konuştu.

Golü dışında galibiyetin önemli olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Önemli önemli olan Portekiz'in kazanması. Grup sonrası için hazırız. Grupta 1 maçımız daha var. Özellikle maçın başında gol attığınızda kendinize olan güveniniz artıyor. Bugün sahada çok iyiydik. Türkiye bastırdı ama biz de onların baskısına karşılık verdi. Çok tehlikeli olabildiklerini biliyorduk ama boşluklar bulduk" ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekmek için sahaya giren taraftarların kendisini endişelendirip, endişelendirmediğiyle ilgili sorulan soruya Bernardo Silva, "Endişelendirdi diyemem ama can sıkıcı. Taraftar sahaya girdiği için maç durmak zorunda kalıyor. Onun harici bu kadar meşhur olduğunuz zaman ödeyebileceğiniz bir bedel bu. Bizde olduğu için şanslıyız ama beni etkilediğini söyleyemem" diye cevap verdi.

Tribünlerde Türk taraftarların çok olduğunun hatırlatılması üzerine Silva, "Almanya'da çok fazla Türk olduğunu biliyorduk. Taraftarımızın desteğinin eksikliğini hissetmedik. Daha azdı sayıları belki ama sesleri gür çıkıyordu. O da bizi mutlu etti. Baskıda olduğumuzu hissetmedik o anlamda. Maçın başında gol bulduk. Bu, Türk tarafının sesini biraz kıstı" diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.