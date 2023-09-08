Bernardo Silva: Yeterince takdir edilmiyoruz

Ballon D'Or'un 30 kişilik listesinde kendisine yer bulan Bernardo Silva flaş açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA İTİBAR GÖRÜYORLAR"

ESPN'e açıklamalarda bulunan Bernardo Silva, "Burada şikayetçi değilim ancak diğer kulüplerin daha az şey yaparak Manchester City'den daha fazla itibar kazandığını düşünüyorum. Örneğin, Benfica'dayken güzel bir şey yapıyorsunuz ve onlar bunu harikaymış gibi gösteriyorlar. Burada, City'de harika bir şey yapıyorsunuz ve onlar da bunu normal gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Manchester City'e gösterilmesi gerekenden daha az saygı gösterildiğini düşünen Bernardo Silva şu açıklamayla sözlerini noktaladı:

"Premier Lig'de oynuyoruz ve beş yılda dört şampiyonluk kazanıyoruz, her yıl Premier Lig'de yılın takımını kontrol ediyoruz ve hiçbir zaman en fazla oyuncuya sahip takım olmadığımızı görüyoruz. En iyi teknik direktöre sahip değiliz, en iyi oyuncular bizde değilse nasıl 5 yılda 4 şampiyonluk kazandık. Bu hiç mantıklı değil. Bu muhtemelen City oyuncularının gerektiği kadar kredi alamadığını gösteriyor."