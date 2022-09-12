Bertrand Traore: Önemli bir galibiyet aldık

Başakşehir'in, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Bertrand Traore maçın ardından konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum, çok savaştık. Top sol ayağıma geldi ve ben de kalecinin sol köşesini tercih ettim. Önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Traore, "Atmosferden çok etkilendim. Usta ayaklardan oluşan bir takımdayım. Büyük ve ateşli taraftarı olan bir takıma karşı oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Arkadaşlarımı da tebrik ederim." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.