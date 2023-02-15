Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oluyor! Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray...

Hatayspor'lu isimlere de teklifler yağarken en büyük ilginin Sam Adekugbe, Saba Lobjanidze, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın üzerinde olduğu öğrenildi. 4 oyuncu için de kulüplerin çalışması devam ediyor. Adekugbe'nin, Galatasaray'a oldukça yakın olduğu belirtilirken, 20 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe transfer yarışındaydı. Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği genç golcüsü için flaş bir gelişme yaşandı.

EN KISA ZAMANDA BİTECEK

İki dev kulübünde bonservisini almak için uğraş verdiği başarılı futbolcu için Antalyaspor'un devreye girdiği ve genç yeteneğin kiralanması konusunda Bordo-Beyazlılar'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Hatayspor'un, Bertuğ'u kiralık olarak vermek istemesi sebebiyle bu transferin en kısa zamanda bitebileceği kaydedildi.

4 GOL, 2 ASİSTLE OYNADI

12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki forvet, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.